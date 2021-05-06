桃園市楊梅警分局草湳派出所於本月5日中午接獲民眾報案，在楊梅區瑞溪路有一名戴鴨舌帽、口罩及手套之男子潛入屋內，疑似竊嫌行竊，竊嫌見到警察不顧危險攀牆逃逸，最後警民合作無法遁逃被逮。

草湳派出所長張傑凱接獲民眾報案，與警員鄧正穎、郭豪云及游易翔趕赴現場，竊嫌發現形跡敗露後想要找出口逃離現場，但在警察及熱心民眾的監視下無法逃遁，竊嫌只好從隱密處跳到下一樓層，並鑽進另一棟房屋內再從房屋大門溜出來，但還是被眼尖的員警發現，上前攔路逮人，結束讓社區驚恐的騷動，讓住戶鬆了口氣。

吳姓竊嫌辯稱從台北搭車到楊梅埔心找朋友，見該住戶無人在家心生歹念，侵入行竊以為神不知鬼不覺，結果還是被鄰居發現報警就逮。

警方呼籲，住宅竊案最常發生於白天，竊嫌常趁著家中成員上班、上學無人在家時段侵入行竊，所以建議住戶除應慎選結構較複雜的門鎖、加裝電子防盜或監視器設備外，仍應養成良好習慣，在離家外出時，檢查大門及窗戶是否均以上鎖，並與左鄰右舍間相互聯繫，彼此照應，發揮守望相助，不讓宵小有機可趁。

(中時 )