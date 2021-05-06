苗栗縣長徐耀昌提升縣內閱讀風氣，請來名作家劉軒等人進行專題講座。

苗栗縣長徐耀昌向來重視閱讀，在全縣各國中小學廣設社區共讀站，擴大學生及社區成員的閱讀風氣，為了進一步擴大閱讀經驗交流，苗栗縣教育處特別聘請名作家劉軒、劉繼文等人到竹南竹興國小舉辦專題請座，由全縣校長、鄉鎮市圖書館派員前來吸取不同經驗，提升學習閱讀興趣。

苗栗縣傳統非常重視文風，尤其現任縣長徐耀昌，為了鼓勵縣內學子多多閱讀，向中央爭經費並由縣府撥付配合款、圖書費等，重新打造縣內各國中小學圖書館，並設置社區共讀站，擴大社區長者以及外配走進校園共同閱讀，其中像是三灣圖書館，積極推動社區閱讀風氣，連續多年獲得全國閱讀率冠軍頭銜。

為了進一步擴大閱讀風氣，縣府教育處特別舉辦「青春好young苗栗縣閱讀工作坊」，6日上午在竹南鎮竹興國小視聽教室舉辦專題講座，邀請縣內各級學校校長、圖書教師、18鄉鎮市圖書館館長，以及對閱讀感興趣的教育夥伴，一起增進專業能力，提升學習興趣及閱讀理解能力。

專題講座特別聘請心理學作家劉軒及新北市的超級教師劉繼文，以分享情緒智能與閱讀素養等課程，透過講座經驗交流，讓校長、圖書館館長、館員們能掌握提升情緒智能的方法，讓苗栗學子受益。

專題講座首先登場的是作家劉軒，著有多本暢銷心理學力作。劉軒透過與自己家中2名子女共同成長過程，現身說法來印證親子如何互動、共讀，提供給與會人員參考。

現職新北市新泰國中數學教師的劉繼文，專長學思達核心講師，透過實體或線上的講座與大陸、香港、新加坡、馬來西亞、美國的老師們分享理念，希望以自己的經驗能帶給教育現場的夥伴們更多想像與探索，持續為教育注入新思維。

苗栗縣長徐耀昌與名作者劉軒首次同框。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌非常重視提升縣內說讀風氣。（謝明俊攝）

名作家劉軒現身說法，透過自己與2名子女互動經驗，提供如何增進親子共讀。（謝明俊攝）

苗栗縣政府6日上午在竹南竹興國小舉行提升閱讀經驗交流講座。（謝明俊攝）

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