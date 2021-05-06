母親節即將到來，許多人也準備與媽媽一起慶祝，慰勞她們為家的付出，而每一位媽媽的個性也不同，有的喜歡低調，有的則是喜愛熱鬧，對於孩子的教育方式也不一樣，近日命理師「清水孟國際塔羅小孟老師」分享教育方式最成功的5個星座媽媽，她們能教出會賺大錢的小孩。

第五名：牡羊座

牡羊座的媽媽不喜歡限制孩子，希望他們從小就能學會獨立，擁有自主的思考能力，不要輕易被人騙，因此她們教出來的小孩都特別獨立，而且思想非常有創意，總能成為團體中的佼佼者，因此長大後他們在工作會受到主管、上司重用，甚至不斷加薪。

第四名：射手座

射手座的媽媽思想較開放，很喜歡跟孩子玩，由於她們本身很重視人際關係且重朋友，因此在教導孩子的時候，射手媽也會著重於該如何建立人際關係，讓孩子學習要找什麼樣的朋友，才能夠幫助自己，並且結識對自己有利的人，因此小孩長大以後，會靠人脈賺進大把鈔票。

第三名：巨蟹座

巨蟹座的媽媽非常顧家，凡事用愛的教育，因此教出來的孩子，通常個性活潑有熱情，而且溫良謙恭，深受許多人喜愛，而他們長大後節儉持家，靠著勤儉存了很多錢，為人謙卑的態度，獲得老闆、上司高度肯定，進而升官加薪。

第二名：魔羯座

魔羯座媽媽雖然比較喜歡碎碎念，但很懂得做人處事，懷有感恩的心，而孩子也視媽媽為榜樣，不僅乖巧聽話，且做人處事圓融和諧，經常會幫助身旁的人，為人和善的他們也總是能獲得老闆賞識，假若從事創業者，他們大多都能發大財，且樂善好施。

第一名：天蠍座

天蠍座媽媽說話直接，因此只要看到孩子有需要改進的地方，她們就會馬上糾正，導正孩子的行為，而天蠍媽也希望孩子能盡量表現自己，她們經常能一語道破孩子的心事，若發現自己的小孩被欺負，天蠍媽絕不對坐視不管，一定會站出來挺自己的孩子，也會捍衛家庭，孩子在耳濡目染之下，長大後也很懂得如何捍衛自身權益，若從事創業，他們大多都是從媽媽那學會堅強與抗壓性，能夠在逆境中賺大錢。

母親節要到了！！ 5個星座媽媽能幫小孩賺大錢！ 文/清水孟國際塔羅小孟老師 Top5:牡羊座 牡羊座的媽媽特別不喜歡牽絆小孩，希望小孩從小就要獨立自主，並擁有商業頭腦不被騙，因此牡羊媽媽教導出來的小孩都特別獨立有創意，因此總能在團體中變... 由小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2021年5月4日 星期二

(中時新聞網)