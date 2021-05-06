水墨畫藝術家邱志傑，在北京市朝陽區三源里菜市場，舉辦名為「民以食為天」的書法展。（摘自中新網）

到菜市場能做什麼？一般人可能的答案是買菜或吃東西，但到菜市場其實也可以欣賞書法。香港東網報導，中國著名新水墨畫藝術家邱志傑，在北京市朝陽區三源里菜市場，舉辦名為「民以食為天」的書法展，展示近百幅以食及生活息息相關的日常短語、廣告、警言、菜譜及招牌等，令該處成為不少藝術愛好者朝聖及打卡地點。

報導稱，在菜市場內，擺放在海鮮攤出售的魚身上貼有「子非我安知我之樂」的書法字條，其魚缸外則寫了「願者上鈎」。即使是肉攤老闆的砧板上，亦刻有「心如刀割」，其菜刀則刻有「命運」。由於該市場常有外國人光顧，因此邱也寫了很多英文書法。

談及在菜市場辦書法展的目的，邱志傑稱，在書法史中，民間及基層的書法有重要的推動作用，與精英間的書寫實驗相輔相成。他又表示，舉辦展覽不一定需要一座美術館，強調有自己的書畫欣賞交流方式。

據了解，1969年出生於福建的邱志傑，不僅是中央美術院及中國美術學院教授，也是知名藝術家、藝術評論家及策展人。

(中時 )