今天灰狼以135：139輸給灰熊，不過灰狼新科狀元愛德華茲(Anthony Edwards)表現非常搶眼，他今天總共上場38分鐘，砍下42分6籃板7助攻成績，其中兩分命中率77.3 %、三分9投8中有88.9 %驚人命中率，而且全場他只罰了一球。其實近期他的表現慢慢有符合狀元稱號，近五戰他攻下25.8分7.6籃板4.4助攻，表現甚至力壓年度最佳新秀對手拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)。

Anthony Edwards continued to look like an absolute star in the making tonight against Memphis: 42 PTS on only 22 shots, 8-of-9 from 3, 6 REB & 7 AST. Step-back is becoming unguardable. Slow to fast burst is elite. Catch & shoot looks even cleaner. Playmaking coming alive. pic.twitter.com/0wkIIazFBd — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) May 6, 2021

此戰他一口氣刷下個人和歷史7項紀錄，漸漸打出狀元身手，第一他已命中155顆三分，目前年齡是19歲又274天，創聯盟最年輕投進150顆三分紀錄，第二他成灰狼隊史第二位單季投進至少150+外線球員，上一位是2013-14年的洛夫(Kevin Love)。第三他打不到三節就砍下30+5+5，成灰狼隊史首位砍下此數據新秀。接著是第四點，他成灰狼隊史首位至少砍下40+5+5新秀球員，接著是個人紀錄部份，他今天單場42分追平個人生涯新高，而投進8顆三分也創個人生涯紀錄，最後他成史上首位至少投進8顆三分外帶40分新秀球員。

其實本季一開始愛德華茲表現並不佳，鋒頭似乎都被拉梅洛鮑爾搶走，不過隨著賽季演進，他也漸漸適應聯盟，而他曾在受訪說打NBA還滿容易的，引來大家爭論，還好他打出身手，要不然可能要被許多老將批評到不行了。賽季至今他出賽66場有49次擔任先發，場均打31.8分鐘拿下18.9分4.7籃板2.8助攻，投籃命中率41.0%、三分命中率32.8%、罰球77.1%，各項數據都不是太好，而灰狼目前排西區第14已無緣季後賽，或許多讓他發揮是個好選擇，不過例行賽也快結束，他要再突破其他紀錄可能要等到下一季了。

(中時新聞網)