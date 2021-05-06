民進黨深陷黑道入黨泥淖，國策顧問黃承國的背景也引發爭議，國民黨立委鄭麗文今天在臉書上公布黃承國參加「北聯幫60周年大會」的照片，圖中黃承國還坐在主桌的位置，鄭麗文質問，黃承國還能說自己不是嗎？

鄭麗文表示，聲稱自己不是黑道的黃承國，參加「北聯幫60周年大會」，其中冠蓋雲集，黃承國甚至坐在「主桌」？民國90年及民國97年，法院判決中直接指出黃承國「具黑道背景」，連法院都認證過的黑道，黃承國還能說自己不是嗎？

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鄭麗文質疑，民進黨昨鄭重宣示要掃黑，還要建置AI網路查詢系統落實掃黑工作，難道黑道會自行上網登記自己的黑道身份嗎？民進黨其實根本不用大費周章的去找黑道，因為最大黑道就在總統府裡，就坐在內政部長徐國勇旁邊。

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鄭麗文說，接下來我們就來看看蔡英文總統會如何處理黃承國，看黃承國會不會繼續擔任國策顧問；看黃承國會不會繼續把持民進黨台北市黨部，就知道蔡英文是玩真的還玩假的。

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(中時 )