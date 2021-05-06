國內本土疫情延燒，讓新冠疫苗施打人數創單日新高，指揮官陳時中表示，近期會再擴大接種至第七和第八類對象，但不少民眾表示打完後身體會出現副作用，對此，施打完疫苗的藝人阿緯，表示除了手臂有點酸，身體也有快感冒的感覺。

根據《ETtoday》報導，由於本土疫情延燒，阿緯決定提升公司防疫層級，提倡「護自己，再保護家人」的防疫觀念，除了他和太太之外，公司內一線主管也接續到網路上申請，加入疫苗注射的行列，未來也會加強對公司同仁宣導疫苗相關知識，至於打完疫苗是否出現副作用？阿緯表示打完第二天後，只有手臂有點酸，身體也有快要感冒的感覺，但目前沒出現什麼大礙，老婆則在家休息。

由於家中有兩個年幼小孩，讓阿緯更加注意防疫措施，強調進出公共場所時，一定要戴口罩、勤洗手，不過施打疫苗才是對自己跟家人最大保障，呼籲大家趕快網路預約施打，如此才能集體免疫。

AZ疫苗第一劑💉 Day1 接種至今約12小時 目前無頭痛發燒症狀 手臂輕微痠痛 繼續觀察👀 由賴銘偉發佈於 2021年5月5日 星期三

另一名歌手賴銘偉也在臉書曬出打疫苗照，接著發文寫下：「AZ疫苗第一劑Day1 接種至今約12小時，目前無頭痛發燒症狀」，但也透露手臂有輕微痠痛，並表示會持續觀察，對於粉絲詢問他為何可以接種疫苗？賴銘偉則表示：「已開放，只要有出國商務需求，網路上就可以預約自費」，接著更在限時動態中提到：「保護自己也保護他人，大家一起照顧健康對抗疫情」。

(中時新聞網)