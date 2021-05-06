14年前，嘉義中正大學哲學系大四女學生劉佳穎在畢業考前夕無故失蹤，至今下落不明，當時劉女的阮姓學霸男友為高度嫌疑人，因證據不足真相仍不明。不料，阮男的妹妹近日也出面指控兄長，稱其阿嬤7年前人間蒸發失蹤，甚至哥哥還盜領阿嬤存款。據了解，檢警近日獲得新證據，依殺害直系親屬罪，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

回顧劉女14年前失蹤一案，2007年6月1日，當時年僅23歲就讀中正大學哲學系四年級的劉女返回彰化老家替父親慶生，3日上午自火車站步出後，坐上阮姓男友的車返回學校，而5日晚間劉女從租屋處搭乘計程車外出，從此再無音訊，就連畢業考也完全沒參加，人間蒸發至今。

劉父在10日接到劉女同學的電話，才驚覺女兒早已失蹤多時，雖經報警，但檢警抽絲剝繭多年毫無進展，唯一可能線索僅有3日時接送劉女返家的阮姓男友。

失蹤案發生之後，劉女的家屬偶然得知，劉女與一名阮姓男同學為班對，兩人曾在畢業前夕不停爭吵，原因則為女方不能接受男方沉迷電玩，不僅不打算規劃人生，更打算延畢繼續啃老虛度人生，孰料，不久後即發生劉女失蹤一案。

此外，阮男的親妹妹也出面控訴，父親在兩人幼時墜樓死亡，兄妹倆為爺爺奶奶一手扶養長大，但2015年4月間親奶奶去醫院進行例行檢查，卻在返家途中突然失蹤，她不停向哥哥追問奶奶的下落，哥哥卻暴怒，還拿出電擊棒意圖弄昏她。

不僅如此，阮妹還發現，哥哥在奶奶失蹤後持續盜領奶奶的百萬存款，此案透過法院判決，最終阮男需返回侵占的款項，而阮妹對於哥哥只要一提到奶奶失蹤就暴跳如雷一事甚感懷疑，甚至大膽斷定，「奶奶失蹤，哥哥一定脫不了關係！」

據阮男的親友透露，阮男自幼成績優異，被爺爺奶奶捧在手掌心上，但個性卻相當古怪；親友透露，阮男讀國小曾在外頭撿回一隻流浪貓，阮妹隔日想找小貓玩，一問哥哥卻只得到謎樣的微笑，事隔許久後，阮妹才從奶奶口中得知，原來當時那隻小貓被哥哥當作玩具殺害並肢解。

據了解，檢警懷疑阮男與其奶奶失蹤一案有高度關聯，前（4日）前往其住處搜索並扣回證物帶回調查，而阮男矢口否認與案情有關，檢方認其涉嫌重大，依殺害直系親屬罪嫌，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

(中時新聞網)