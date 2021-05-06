比特幣可能正在朝著主流採用又邁出一步。加密貨幣託管公司NYDIG稱，美國一些銀行的客戶將首次能夠透過其現有賬戶購買、持有和出售比特幣。

NYDIG是總部位於紐約的資產管理公司Stone Stone的子公司，資產管理規模為100億美元，該公司已與金融科技巨頭富達國家訊息服務公司（Fidelity National Information Services），建立了合作夥伴關係，以使美國銀行能夠在未來幾個月內提供比特幣。

NYDIG銀行解決方案負責人塞爾斯（Patrick Sells）表示，已有數百家銀行加入該計劃。當該公司正在與美國一些最大的銀行進行討論時，許多同意參與的貸方都是規模較小的機構，例如Suncrest，這是一家位於加州的社區銀行，只有七個分支機構。

塞爾斯說：「我們正在做的事情是，使日常的美國人和公司能夠通過他們現有的銀行關係購買比特幣變得簡單。」、「如果我使用行動應用程式完成所有銀行業務，那麼現在我就有能力購買，出售和持有比特幣。」

到目前為止，比特幣採用者一直依賴新一代金融科技公司的應用程式，例如免費交易商Robinhood，支付巨頭PayPal和Square或以加密貨幣為中心的公司（如Coinbase）。另一方面，銀行一直在為零售客戶避開比特幣，直到最近才宣布計劃允許富裕的財富管理客戶能夠對加密貨幣進行下注。

但NYDIG總裁趙嚴（Yan Zhao，譯音）表示，銀行現在正在請求比特幣，因為他們可以看到他們的客戶向Coinbase、Kraken和其他加密貨幣交易所匯款。

「不僅是銀行認為客戶想要比特幣，他們還說『我們需要這樣做，因為我們看到了數據』」趙嚴說。「他們看到存款流向了Coinbases和Krakens。」

富達國家訊息（Fidelity National Information）數字銀行業務負責人羅伯·李（Rob Lee）表示，隨著數百家小型銀行的簽署，摩根大通（JPMorgan Chase）和美國銀行（Bank of America）等巨頭可能面臨向其零售銀行客戶提供加密貨幣的壓力。

CNBC上個月報導，3月份，摩根士丹利率先在銀行中為其客戶提供比特幣資金。高盛很快就宣布了自己的產品，據報導摩根大通正在與NYDIG一起研究自己的產品。

趙嚴說：「比特幣會成為大多數不是投資機構客戶的投資者，可以投資的東西。」 「透過你的銀行可以以低至1美元的價格購買比特幣，我們認為這對於增強投資能力來說意義重大。」

(中時新聞網)