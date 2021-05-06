受惠塑化行情高檔走堅，台塑四寶4月合計營收1388.74億元，月增0.4％，並較去年同期成長84.1％。其中，台化（1326）、南亞（1303）挾ABS、電子材料市況活絡，營收齊步續揚，月增2.7％、1.6％，年成長82.2％、71％，表現勝出；南亞更因優於預期，續創單月歷史新高。

台塑（1301）、台塑化（6505）則因有年度定檢，4月業績月減2.6％、0.3％，但較去年同期成長65.2％、110.1％，台塑也達歷史單月次高表現。

台塑表示，美國德州暴風雪缺貨效應持續發酵，4月各產品價格都比3月續漲6~36％，並較去年同期增長37~148％，惟仁武PVC廠配合中油18吋乙烯管線檢測，4月安排歲修，產銷量減少，麥寮正丁醇廠也因設備異常，4月起降量生產，台灣及寧波AE廠因正丁醇不足配合減產，加上配合客戶船期安排，2月AN訂單延至3月交貨，以致4月營收推進力道趨緩。

南亞目前營運維持高峰，在電子材料產品及BPA、1.4BG等化工產品需求續強、售價上漲助力下，營收更上層樓。其中，電子材料營收佔比44.2％、化工產品占28.3％、聚酯產品14％、塑膠產品12.2％。

南亞指出，電子材料受惠PC/NB及車用材料訂單滿載，加上原料銅、BPA、ECH價格走升，推高環氧樹脂、銅箔等產品售價，營收顯著成長。BPA因原料酚、丙酮因亞洲部分工廠停車及美國德州氣候影響產能尚未恢復，加上BPA下游環氧樹脂需求仍佳，且同業陸續安排定檢，4月平均售價月漲13％。

不過，EG、可塑劑系列產品受制市場預期同業新產能即將開出及部分外銷齋戒月影響、大陸PVC防疫手套需求走緩，業績減少。

台化雖因原料價格調升，影響PC及紡纖聚酯產品跟漲，PS、ABS、PP市場熱度也逐漸放緩，但因接單較早，並增加高價產品比重，平均售價較3月提高；加上麥寮苯酚廠、PP廠、PS廠工檢結束，PTA部份外銷訂單延後至本月交運，4月營收330.47億元，創29個月新高。

台塑化4月原油日煉量增加至34.4萬桶，產品均價持穩，達72.4美元/桶，惟烯烴一廠非計劃性停車（4/9~4/18）影響，烯烴產能利用率93％，加上丁二烯市場供給增加，乙烯、丙烯需求轉弱，產品均價月減50美元/噸，營收推進受阻。

(工商 )