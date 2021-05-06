亞洲開發銀行（ADB）日前公布最新的亞洲經濟展望報告，認為在疫苗接種計畫推行下，加上全球需求復甦，預估亞洲開發中經濟體，今年可望有強勁的經濟反彈表現，預估將成長7.3％，較前次預估值6.8％進一步上調，且觀察亞銀對亞洲個別地區的經濟成長率預估值，印度和大陸為經濟復甦力道前二強。

亞銀估印度和大陸今年經濟成長率分別為11％和8.1％，越南、馬來西亞、新加坡也預估有6％或以上的成長力道。但亞銀提醒，相較於美國疫苗接種速度較快，亞洲開發中國家的疫苗接種速度仍待改進，同時疫情發展也須持續關注。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，雖然全球疫情反覆，但在疫苗生產及施打速度有望加速之下，有助持續促使經濟活動往正軌改善。大陸方面，現階段疫情控制相對穩定，經濟維持穩健的復甦趨勢，雖然農曆春節後股市表現回檔，不過自4月開始外資已逐步流入。

近期公布的第一季上市公司財報數據，也普遍優於預期，官方對股市持維穩態度，經濟改革政策也持續進行中，倘若人行能保持中性適度的貨幣政策，亦有助於提升股市的投資信心。因此在基本面、資金面、政策面的支持下，有利於陸股回到上升軌道，後市表現仍可期待，產業看好科技、新能源、可選消費、醫藥等類股可持續關注。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，近期印度因疫情再度呈現棘手情勢之下，使得股市表現震盪，在疫情未自高峰下滑前，股市波動可能性大，仍須謹慎看待，不過整體來看，雖然新一波疫情升溫對當地經濟復甦速度可能造成影響，但考量低基期因素，今年印度的經濟動能及企業獲利能力可望明顯回升。

由於印度央行仍維持寬鬆貨幣政策立場，搭配先前公布的新財年預算政策利多，仍有助支撐印度股市表現，後市仍不看淡，短線逢回不失為建立中長期投資部位的契機。

(工商 )