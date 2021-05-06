第三方支付廠商綠界科技（6763）6日召開董事會通過2021年第一季財務報告，第一季營業毛利為1.32億，毛利率為39.37％，營業利益8,447萬，稅後純益6,795萬，受惠於數位轉型趨勢及新推出API及服務大受歡迎，第一季每股純益達5.27元。

綠界科技第一季營收3.36億，年增32.57％，綠界科技表示，今年第一季會員數再創新高，帶動本業金流代收業務營收向上攀升，除此之外，新推出的Shopify金流服務及站內付2.0都大受歡迎，新增業務包含電子行銷贈品服務及ECShop開店平台等功能營收表現均不俗，因此第一季營收成長持續創高。

綠界科技總經理黃華勇表示，因應市場消費型態改變，去年推出電子行銷贈品業務，提供企業廠商發行數位贈品禮券，舉凡電商平台活動贈送超商咖啡、連鎖餐廳推出餐飲兌換卷、到連銷通路送來店禮都可以辦到，場景應用多元，除了收到不錯的反饋，也締造亮眼業績。

綠界科技表示，每年持續投入相當大的成本在IT建置及維運上，確保廠商交易順利，不發生卡頓、延遲、順段等問題而導致行銷活動無法順利進行。綠界表示，近期也決定，在每個月初將上個月的信用卡收款刷卡成功率、客服接聽率等數據更新在官方網站，顯示對系統穩定的信心。

除此之外，綠界科技第二季已敲定與多家銀行串接行動刷卡業務，同步提供線上及線下的金流及加值服務，新世代的多元刷卡機可支援聚合支付、宅配收款、票券發行及多種分期情境使用，與線上付款整合後，提供買賣家更便捷及快速的付款方式，創造OMO完整生態系。

(工商 )