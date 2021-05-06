月全食過程示意圖。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

月亮怎麼染成紅色了？今年眾所矚目的特殊天象「月全食」即將於26日登場，為了讓民眾欣賞月全食的樣貌，台南市南瀛天文館在26日18時至21時辦理月全食觀測活動，邀請全國天文迷來一睹超級血月的魅力。

南瀛天文館表示，當地球走到月球及太陽中間時，如果月球剛好進入地球的陰影中，便會產生月食。但由於黃道面及白道面之間有5∘的夾角，所以並非每次月亮都會被地球的陰影籠罩住。陰影區可分為本影及半影，若整顆月球全部進入本影區，便會形成月全食。

由於月食發生時，月球、地球、太陽一定會在同一條直線上，因此月食必定發生在滿月期間，本次月全食適逢超級月亮（視直徑達33角分），自然就形成「超級血月」了。

為何月全食的時候月亮會變成紅色呢？南瀛天文館表示，發生月全食時，雖然太陽光不會直接照射月球表面，但由於太陽光穿過地球的大氣層時，短波長的藍光容易被散射，長波長的紅光則因為折射效應而偏折到月球表面，使得月全食的月亮看起來呈現似血的暗紅色，而被稱為「血月」。

本次月全食在台灣可見到為月出帶食，因月球尚未升起，無法看到半影食始及初虧；18時31分，月球東升；19時9分食既，19時19分食甚，此時月球最接近本影中央，為本次月全食的中點；19時28分生光，月球開始脫離地球本影區，20時52分復圓，21時51分半影食終，月食全部結束。全程歷時3時20分，本影食歷時2時22分，整個過程用肉眼即可看到。

南瀛天文館表示，26日晚間觀測活動包含月食科普講座、望遠鏡觀測、星空導覽解說及路邊天文等；當晚將同時辦理環境教育講座，說明平時非月食亦可見到的紅月亮原理，提醒民眾重視空氣汙染問題，並落實節能減碳的觀念。歡迎民眾一起來欣賞天狗食月的奧妙時刻。

(中時 )