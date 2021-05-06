飯店業者夏都(2722)今（6）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分派案，決議擬配息0.5元，並訂6月3日除息交易。展望2021年，面對邊境管制難解，國人持續將國外消費轉向國內，集團全面強化防疫工作，盼疫情能有效穩定控制，力求營運穩健成長。

夏都亦公告2021年首季財報，合併營收1.72億元，季減3.56％、年增18.05％，創同期新高，毛利率39.2％、營益率6.14％，均創近4年同期高點。歸屬母公司稅後淨利762萬元，季減54.29％，但較去年同期虧損1419萬元大幅轉盈，每股盈餘0.07元，雙創近5年同期高點。

夏都2020年合併營收7.36億元、年減2.17％，但受惠下半年國旅需求強彈，毛利率44.44％、營益率11.5％均為近3年高點。配合補助挹注業外收益躍增1.58倍，歸屬母公司稅後淨利0.87億元、年增近1.19倍，每股盈餘（EPS）0.79元，雙創近3年高點。

夏都去年接待旅客30.67萬人次、年增5.25％。住房率方面，墾丁夏都78.92％、夏都城旅59.24％、子公司夏都富朗45.02％，合併住房率小減2個百分點、但平均房價提升229元，使住房營收5.29億元、年增1.72％。餐飲營收1.96億元、年減11.1％。

展望今年，在新冠肺炎病毒變異速度快於疫苗效果下，夏都認為台灣難立即重新開放邊境並恢復商務交流及國際旅遊，故國人持續將國外消費轉向國內。集團對此積極應變，已全面強化防疫工作，期許疫情能有效疫情能有效穩定控制，在有限的旅遊市場中力求穩定成長。

夏都指出，子公司夏都富朗酒店今年規畫進行整修，將把客房數自54間增加至93間，並增設61個背包客床位，提供各式客房選擇。為提高附加價值及餐飲收入來源，將增設烘焙部門、咖啡酒吧台及休閒娛樂室，盼未來能成為旅客在台南火車站的飯店首選。

(時報資訊)