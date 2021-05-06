聯電(2303)2021年4月合併營收為163.82億元，為歷史次高，雖比3月的新高166.19億下滑1.42%，仍較去年同期增加8.78%，亦為歷年同期新高。公司樂觀看第二季營運，單季營收將再挑戰新高。

聯電第二季營運展望樂觀，預期第二季將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。以此推估，第二季營收將季增5-6%，再創新高；聯電公司並預期，今年整體ASP將成長近10%，較前次法說會預估的數字上調。

聯電1~4月合併營收634.79億元，年增率為10.73%，今年全年合併營收亦將再創新高。

回顧上季，受惠產能利用率滿載，加上平均售價上揚，聯電第一季合併營收約為471億元，季增4%，再創新高。毛利率為26.5%，季增約2.6個百分點；營業淨利76.22億元，季增35.7%；歸屬母公司淨利為104.3億元，每股普通股獲利為0.85元。

展望第二季，聯電指出，市場需求前景將持續超越供給能量，推升晶圓出貨量及以美元計價的平均售價；聯電預估第二季晶圓出貨量季增2%，平均銷售價格(ASP)成長3-4%，毛利率上看30%。

此外，聯電原本預估，今年晶圓代工ASP將成長4-6%，日前法說會正式上調，預估全年ASP成長幅度將達7-9%、接近10%水準。

(時報資訊)