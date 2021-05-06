材料-KY(4763)4月合併營收為新台幣2.23億元，年增47%，主要由於絲束和醋片需求皆強勁，而塑料級醋片除需求持續回復外，加上去年受疫情影響較大基期偏低，營收大幅成長，前4月累計營收8.55億元，較去年同期成長26%。

展望2021年，由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，材料樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

就產能規劃方面，目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，原預期今年上半年量產，目前進度順利已於一月份提前開始量產，絲束年設計總產能現在為16,000噸。此外，今年將持續擴充醋片產線，預計將於今年底前新增5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達30,000噸。

材料在醋酐新廠則將建造6萬噸的設計產能，去年第四季動工，預計本季底完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。此外，由於在今年新增一條絲束產線後，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，本公司預計擴建絲束廠，新增5,000噸產能，投資金額約新台幣3.5億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。

(時報資訊)