華航、諾富特飯店群聚感染延燒，諾富特飯店被踢爆讓一般旅客及隔離檢疫者混居，中央跟地方政府卻互踢皮球，民眾黨質疑桃園市長鄭文燦推卸責任，痛批「綠色執政，甩鍋保證」，民眾黨認為，在防堵疫情的同時，中央跟地方更該加強防疫旅館的查核及管理，不要只顧著卸責。

民眾黨臉書指出，諾富特疫情爆發，肇因於「混居」，二館整棟及一館高樓層均作為外籍機組員「過境不入境」的指定旅館，同時做本國及機組員居家檢疫使用，一館的其他部分則是作為一般觀光旅館，因未落實分艙分流，交互感染之下，捅破了台灣的防疫安全網。

諾富特群聚感染爆發後，桃園市政府宣稱諾富特僅申請二館作為防疫旅館，卻擅自將一館部分樓層作為檢疫場所，直接把鍋甩給業者。民眾黨質疑，鄭文燦不思考怎麼把漏洞補起來，卻處心積慮推卸責任。

民眾黨表示，桃園市政府在這次事件上責無旁貸，去年10月發給諾富特的公文中僅載明「貴旅館自2020年8月26日起經本府核可為本市合格防疫旅館」，並未說明作為防疫旅館的是一館還是二館，導致業者有自我解釋的空間。地方行政作業的不周全，加上相關單位在稽核管理上的失靈，造就諾富特風暴。

防堵疫情雖是目前最重要的工作，但諾富特事件讓民眾黨不禁質疑，類似防疫漏洞還有多少，在防堵疫情同時，中央跟地方更該加強防疫旅館的查核及管理，不要只顧著卸責。

諾富特爆混居中央地方互甩鍋 陳時中：執行起來有漏洞

(中時 )