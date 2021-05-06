台灣第一名模林志玲前年嫁給老公 AKIRA（黑澤良平）後，便陪著丈夫在日本生活，不時回到台灣工作或見親友。今(6日)週刊報導，林志玲過去是微風的封面女郎，最近微風之夜有意廣邀過去的封面女郎回娘家，林志玲因價錢沒談好確定缺席，而天王嫂昆凌也在缺席名單中。

林志玲2000年和凱渥簽約成為模特兒出道，之後她接連拍了庾澄慶〈春泥〉MV逐漸打開知名度，更受美容教主唐安麒之邀拍攝廣告，使她從2004年起在華人圈迅速走紅，成為新一代女神。許多人更對她2002年時受微風之邀所拍攝的廣告印象深刻，當時她穿著黑色小可愛背心、底褲，手放在臉旁露出嫵媚表情，巨幅宣傳美照一放上微風廣場外的牆上便引發轟動，也使她成為最紅的微風女郎之一。

外界常以為，2002年擔任微風代言人的林志玲便是微風的第一位封面女郎，然而早在2001年，微風就請到日本歌姬安室奈美惠為第一本DM擔任封面人物，成為真正的初代微風女郎，而在安室奈美惠、林志玲之後，香港第一名模周汶錡、香月明美（Akemi）、昆凌、蔡詩芸等也曾受邀登封。

據《鏡週刊》報導，今年是微風廣場20周年，去年因疫情只能採線上模式，今年則打算廣邀過往的封面人物參與，以「輝煌20」為主題，但人氣超高的林志玲、昆凌疑因價錢沒談好無法現身，近年在巴拉圭生活，改當整形醫生的Liz（楊俐思）也無法返台，對此，微風回應雖沒有林志玲、昆凌站台，但仍邀到AKEMI、錦榮、曾之喬、溫昇豪等多位藝人力挺，名單仍舊值得期待。

(中時新聞網)