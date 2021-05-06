查出案發前已喝酒！撞死母美髮師遭收押黃暐瀚憔悴回應 顏寬恒、江啟臣赴靈堂致意

新聞媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭酒駕男衝撞身亡，6日藍營人士至市立殯儀館慰問，國民黨主席江啟臣表示，2年前國民黨積極推動酒駕修法，希望酒駕者不要心存僥倖，但憾事仍發生，且發生在媒體好友母親身上，將積極督促酒駕修法。

資深媒體人黃暐瀚，在母親節前因1場酒駕車禍，慟失最摯愛的母親，6日藍營人士至市立殯儀館捻香致哀，國民黨主席江啟臣表示，第一時間接獲不幸的消息，不敢相信竟發生在自己好友媽媽身上，除請檢警調查釐清，是否跟酒駕有關，另在立法院重提酒駕修法案，只要酒駕就必須受到重懲。

現場江啟臣不斷安慰黃暐瀚，並雙手合十向家屬致意，江啟臣說，除了給好友暐瀚加油打氣，最難過的是，2年前國民黨積極推動促酒駕修法，希望酒駕者受到嚴懲，不要再發生酒駕撞死人事件，認為嚴厲的法案就可以杜絕憾事發生，呼籲大家可以重視酒駕重懲法案。

國民黨主席江啟臣表示，會將2年前酒駕提的法案再提1次，針對酒駕肇事者更要重懲，刑度拉高到12年以上、無期徒刑，甚至死刑，讓法官有裁量權的範圍，依照肇事責任程度量刑，真正杜絕酒駕再發生。

國民黨前立委顏寬恒指出，任誰也不願意發生這種憾事，針對酒駕這種行為零容忍，他相信當初他在當立委時，與藍營委員一起推動酒駕修法，必須要提高罰則、提高刑度，喝止酒駕行為。

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(中時 )