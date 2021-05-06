透過台中市議員吳瓊華媒合，烏日林新醫院捐贈一套廚房用具給烏日消防分隊，日前舉行捐贈啟用典禮。（吳瓊華議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

透過台中市議員吳瓊華媒合，烏日林新醫院捐贈一套廚房用具給烏日消防分隊，日前吳瓊華前往「啟用」並大展廚藝，煮了一鍋燒酒雞，以饗打火兄弟。（吳瓊華議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

獲知烏日消防分隊，有下廚的需求，但所用廚具簡陋且老舊，同時是市議員也是台中市政府消防局婦宣大隊的副大隊長的吳瓊華媒合林新醫院委託勝晟歐化廚具，製作了整套廚具設施，日前吳瓊華前往開爐，並挽起衣袖大展廚藝，在母親節前夕好好犒賞，些離鄉背井的打火兄弟們。

烏日消防分隊分隊長廖維封表示，因爲打火兄弟救災勤務的關係，常常返隊吃飯時，許多餐廳都已超過營業時間，因此常會自己煮，但都只有簡易的瓦斯爐、洗手台可使用，希望可以改善廚房用具，中市議員吳瓊華得知後，特別向烏日林新醫院爭取，林新醫院也找來施工業者「勝晟歐化廚具有限公司」的楊董事長接獲，也支持這樣的義舉給予打折，在烏日消防隊裏打造了一套新廚具。

日前整套新廚具完工，台中市吳瓊華特別到烏日消防隊「啟用新爐」挽起衣袖煮了幾樣拿手菜，而且身為媽媽的自己，這些消防員跟自己的兒女年紀相仿，看到這些年輕的消防員就好像自己的兒女一樣，決定在母親節前好好犒賞他們，這些離鄉背井的打火兄弟吃著這些美食佳餚，不禁想起媽媽的味道，渡過一個不一樣的母親節。

烏日區長林崇懿表示，因勤務關係，常常沒辦法回家陪伴家人用餐，特別能感同身受，而區公所就在烏日消防隊旁邊，常常聽到隊員出勤的聲音，勤務非常的繁重，帶來甜蜜的蛋糕來祝福，希望這群打火弟兄雖然無法返家陪媽媽過母親節，但藉由烏日濃濃的人情味，也能夠一解鄉愁。

(中時 )