「台劇女神」吳婉君因在多部八點檔《炮仔聲》、《天之驕女》等中，都有精湛演出，受到不少粉絲喜愛， 近日她和友人到澎湖遊玩，她先是分享在海邊的美照，之後又加碼放送比基尼辣照，並透露多虧被好朋友「狠狠推下泳池」，才有機會獲得美照數張，而她的好身材也讓網友暴動了。

吳婉君穿上比基尼在泳池玩水，深溝雪乳全都露，一雙纖細長腿更是吸睛，火辣身材相當養眼，她也透露美照是因為被好朋友「狠狠推下泳池」才有的，「因為覺得冷，死活不想下水，明明我猜拳猜贏了還被推下水，真的又氣又好笑」。

吳婉君秀火辣身材。(圖／翻攝自吳婉君臉書)

不過在看到相機後，馬上切換美拍模式，讓她也忍不住嘆「女人啊」，而網友看到她的性感美照後，也笑稱「謝謝把妳推下水的好朋友」，還大讚她「適合當比基尼代言人」，就連女星況明潔也留言：「超級美人魚是需要在水裡更美，妳朋友了解」，讓吳婉君笑回：「可是真的很冷餒」。

外型甜美的吳婉君，雖然身材嬌小，但卻比例很好，還擁有火辣身材，她因為在台劇飾演惡女角色爆紅，精湛演技受到肯定，還吸引不少廠商找上門，代言、業配、活動等，讓她身價一個月就突破百萬大關。

(中時新聞網)