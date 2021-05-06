台東驚傳1名45歲男子6日下午在知本樂山的香蕉園噴灑農藥，因駕駛農用車不慎翻覆，目前失去生命跡象。（蔡旻妤攝）

台東1名年約45歲男子6日下午在知本樂山的香蕉園噴灑農藥工作，疑似因操作農用機具車不慎，車滑落邊坡，他也遭到農用車壓住因而失去生命跡象。

在附近工作的朋友聽到巨響後前往查看，立即呼叫附近其他人，除了先行報警外，也請附近民眾一同將農用車抬高並把受困傷者救出，警消獲報後立即前往救援，事故原因及其他詳細情形，警方目前正在持續了解中。

(中時 )