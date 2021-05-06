台東男駕駛農用車滑落樂山邊 慘遭壓死 16:272021/05/06 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東驚傳1名45歲男子6日下午在知本樂山的香蕉園噴灑農藥，因駕駛農用車不慎翻覆，目前失去生命跡象。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東驚傳1名45歲男子6日下午在知本樂山的香蕉園噴灑農藥，因駕駛農用車不慎翻覆，目前失去生命跡象。（蔡旻妤攝） 台東1名年約45歲男子6日下午在知本樂山的香蕉園噴灑農藥工作，疑似因操作農用機具車不慎，車滑落邊坡，他也遭到農用車壓住因而失去生命跡象。 在附近工作的朋友聽到巨響後前往查看，立即呼叫附近其他人，除了先行報警外，也請附近民眾一同將農用車抬高並把受困傷者救出，警消獲報後立即前往救援，事故原因及其他詳細情形，警方目前正在持續了解中。 女子醉倒騎樓遭男撿屍 掙扎反被蓮蓬頭敲頭驚恐跳樓求救 真是混蛋 美髮師撞死黃暐瀚母前24小時曾酒駕遭逮 又開同輛車犯案 (中時 ) #農用車 #台東 #附近 #前往 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法師開車撞穿加油站牆 開示「業力使然、接受無常」讓警傻眼 11:412021/05/06 社會 妻與夫吵架後服藥出門 警火速尋獲後曝暖心插曲 14:582021/05/06 社會 美髮師酒駕闖紅燈影片曝光 撞死黃暐瀚母前24小時遭逮扣車 13:592021/05/06 社會 建再生處理廠 台東市民強烈抗議 04:102021/05/06 地方新聞 台東南橫水蜜桃農抗乾旱、獼猴危機 終於上市 13:042021/05/06 寶島 聯結車疑未保持安全距離 釀5車追撞事故1人輕傷 09:082021/05/06 社會 每晚大戰3hrs！男血淚製作殺蚊日記 成果曝光網爆笑 12:242021/05/06 搜奇 性能非Volvo XC60 B4重點！這是節能減碳且最務實的「瑞典坦克」 14:402021/05/06 汽車情報-新車試駕 男離家3天竟成竹林焦屍 農挖筍受驚嚇急報案 14:382021/05/06 社會 聚會走錯包廂釀衝突鬥毆 男持雙槍狂掃4輛車尋仇遭逮 13:212021/05/06 社會 「葉少爺」酒駕害死3人 關3年就假釋出獄 10:402021/05/06 社會 社會熱門新聞 中正大學女失蹤14年露曙光 學霸怪男友也涉殺祖母遭羈押禁見 - 社會 母送餐猛敲門不回 自陸返台居家檢疫男陳屍苗栗公館老家 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 感情糾紛爆衝突 彰化知名護膚店遭大批黑衣人砸爛 - 社會 台股崩跌女慘賠34萬超淡定 眾人見亮點暴動喊：姊姊娶我 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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