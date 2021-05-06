國家發展改革委6日發表聲明稱，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。對此，中國外交部發言人汪文斌6日表示，這是中國對澳方此前對中澳合作項目限制打壓的必要、正當反應，澳方應對此承擔全部責任。

汪文斌今在外交部例行記者會上表示，澳方不顧中方多次交涉，濫用理由，對中澳之間的經貿、人文領域等既有合作專案，進行變本加厲的限制和打壓，嚴重損害兩國互信，破壞兩國政治交流合作基礎。中國不得不作出必要、正當反應，澳方應當對此承擔全部責任。

中澳關係陷入冰點，中國國家發改委公眾號6日發布《國家發展改革委關於無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動的聲明》。

聲明指出，近期，澳洲聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。

聲明說，基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，中國國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

(中時 )