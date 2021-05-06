日職火腿隊最近非常不好過，因為他們受到新冠肺炎的侵襲，而且比賽也受到了影響，從５月２日到５月５日他們的比賽全部取消，而據今日讀賣新聞報導，以北海道為據點的火腿已有13人確診新冠肺炎，包括選手、教練與工作人員，札幌市保健所已認定為群聚感染。

最早在５月１日火腿與西武獅對決前後，內野手中島卓也、外野手西川遙輝、捕手清水優心3人新冠肺炎篩檢呈陽性，都已隔離下放二軍，再來據日本《體育報知》報導，洋炮羅德里奎茲(Ronny Rodriguez)、內野手高濱祐仁、外野手今川優馬、捕手郡拓也都確診，共計7名選手染疫，接著內野守備教練飯山裕志、還有2名工作人員也確診，共計10人。火腿球團社長川村浩二當時也出面致歉，「對球隊一軍成員大量感染造成的巨大關注和不便，深感歉意，因此決定先取消比賽，確保其他選手安全，希望大家理解這艱難決定。」

接著據日刊SPORTS最新報導，札幌市5日表示有職業球隊發生群聚感染，但並未指明球隊名稱；而火腿截至4日為止，已有13人確診，也正式被認定成群聚感染，另外我國好手王柏融也在火腿陣中，加上之前與西武獅的吳念廷交手過，所以兩人都身處危險之中，但目前確診名單並未出現兩人的名字，兩隊球員也在對戰後接受了PCR檢測，希望沒有大礙。

(中時新聞網)