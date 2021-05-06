好萊塢對於男神、女神外型的要求都相當苛刻，女星必須凍齡維持美貌，男神則要保持隨時能出演英雄電影的體魄，而在疫情之前，連業界頂尖動作品巨星威爾史密斯(Will Smith)都崩壞了，他在社群分享生活照時，被發現以往的結實平坦腹肌已離家出走，變成了三層肥肚男，跟過去相差之大，讓人大傻眼。

出道超過30年的威爾史密斯，主演過《ID4星際終結者》、《MIB星際戰警》、、《全民公敵》、《我是傳奇》等影史超級夯片，就連近年演出《自殺突擊隊》、《阿拉丁》等片，年過50的他也總以渾身帶勁的猛男身材現身，而這多年來維持的「常態」，如今卻自己打破了。

新冠肺炎疫情緊張，讓好萊塢幾乎停工，威爾史密斯也因此賦閒在家，但仍透過社群跟粉絲們保持聯繫，日前他曬出多張居家照，他在自家後院穿著泳褲、搭了件罩衫趴趴走，最顯眼的莫過於從敞開的衣襟探出頭來的凸肚，過去在動作片中火裡來水裡去的精實模樣已蕩然無存。

威爾坦言，這是他一生中身材最差的時候，不久後他貼出一張僅穿著小內褲的全身寫真照，肥肚皮毫無遮掩噴出，他自白，疫情期間關在家，他任自己在自家食物儲藏室「放養」，「這個油膩身材伴我度過過去這一整年的疫情時間」，他表示無論現在胖成怎樣，他仍愛自己的身體，照片中也確實能看見他驕傲抬著下巴、雙手叉腰，一臉王者降臨的自信模樣，但威爾史密斯表示希望再度感受到更好的自己，「消夜鬆餅可以了喔，到此為止！」，已經約好跟專業教練合作，重啟健身菜單，「我要變健康，希望成功啊！」。

(中時新聞網)