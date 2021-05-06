食品股王鮮活果汁-KY（1256）6日公布4月合併營收為4.08億元，年增79.87％；累計前四月合併營收14.02億元，年增136.52％。儘管是因去年受疫情影響，基期相對較低，以致成長幅度較高，但單月跟累計營收的絕對值，亦雙創歷史同期新高紀錄，表現亮眼！

值得一提的是，即使跟2019年同期相比（排除去年疫情影響），鮮活4月合併營收也有29.8％的增長，前四月合併營收更成長達四成，顯示整體營運明顯向上。隨著天氣逐漸轉熱，Q2、Q3進入手搖飲料年度旺季，預期鮮活表現有機會再締新猷。

鮮活表示，受惠中國大陸新式茶飲需求持續成長，手搖茶飲系統等終端客戶持續展店，加上鮮活持續拓展市場及優化產品組合，其中多元的口感添加物受消費者青睞，公司憑藉著產品競爭優勢與通路布局完整，維持合併營收持續成長。

鮮活並指出，展望第二季，受惠天氣漸暖的迎夏商機，公司將進入出貨旺季，除持續投入客製化產品開發，隨著中國大陸對健康飲品的意識持續高漲，加上昆山、天津與廣東三廠產能擴增下，中長期營運可望持續穩健發展。

(工商 )