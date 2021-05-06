連鎖健身事業柏文（8462）季報出爐，第一季合併營業收入9.11億元，年增4.33%，創同期新高。第一季合併營業毛利2.76億元，季減12.51%，年減4.97%，毛利率30.25%；合併營業利益1.31億元，季減18.66%，年減15.42%，營業利益率14.33%；合併稅前淨利1.16億元；合併稅後淨利0.92億元，季減23.35%，年減19.25%，稅後淨利率10.15%；110年第一季每股稅後盈餘1.28元。

今年第一季柏文旗下「健身工廠」雖無新店動能挹注，但會員人數呈穩步增長，同店成長亦同步顯現，3月營收創同期新高及單月歷史次高，足證成長動能恢復。展望第二季，「健身工廠」位於台南市的安南廠預售成績不錯且於4月28日順利開幕；新竹市光埔廠預售反應熱烈，預計於6月3日開幕。緊接著嘉義縣民雄廠將於5月17日開始預售，預計於6月底投入營運；新一波營運動能挹注加上同店成長必將帶動柏文110年第二季營業收入有效增長，獲利能力提升。

柏文今年首季獲利未創高，主要原因是春節與228連續假期影響新會員招募及教練課程執行，加上春節前發生部立桃園醫院群聚感染事件，致營業收入較前一季度減少且年增率較低，獲利因而未能創同期新高。

近期雖然又發生華航、諾富特群聚感染，惟從財政部統計資料顯示，110年1~2月全國健身中心、健康俱樂部之銷售額總計為新台幣26.05億元，與109年同期相較仍成長14.5%，值得注意的是109年1~2月台灣尚未受新冠肺炎影響，在基期相對較高的情形下，今年1~2月健身業銷售額的持續成長，足可顯現後疫情時代台灣民眾從事付費健身運動的需求不減；此外，今年以來台灣西半部空氣污染嚴重，空氣品質呈紅色警示天數激增，專家均呼籲民眾別在戶外運動，愛好運動者必將轉向室內，多元有效的健身房運動就成為消費者從事室內運動的最佳選擇。

今年柏文展開史上最大展店計劃，預計新增10處「健身工廠」營運據點，除第二季投入營運的三處據點外，110年第三季預計有高雄市、台北市及南投縣等三處新據點開幕，第四季則有位於台中市、高雄市、新北市及桃園市等四個都會區的營業據點投入營運。「新店動能」及「同店成長」共同打造110年營收逐季成長雙引擎，今年柏文將馬力全開，帶動全台健身經濟。

柏文董事會已通過109年度盈餘分配，預計發放現金股利每股4.86元及股票股利每股0.5元，另外，再以資本公積配發現金每股1元，盈餘分配加上資本公積發放現金為歷年之最。揮別疫情陰霾，柏文110年營收恢復以往成長動能，今年獲利可望再創歷史新高。

柏文強化商品銷售，並規劃從線下實體健身房走向線上電子商城，首波強勢推出自有品牌商品，提供會員再生肌肉的優質選擇，今年將陸續推出其他滿足會員各種健身需求的優質商品；未來數位通路將為柏文開創另一個大展身手的舞台。此外，今年「健身工廠」與壽險龍頭-國泰人壽攜手合作，國壽串聯健康異業，運用Cathay Walker Plus的經驗分累積，不僅可以兌換國泰集團點數小樹點，更能用來兌換「健身工廠」提供的超值優惠回饋，鼓勵保戶持續動起來，共同打造國泰人壽健康便利生活圈，守護保戶健康，共創雙贏。

(工商 )