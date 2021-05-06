美股領漲下，台股6日一度收復「萬七」後震盪回檔，尾盤再拉高，新台幣先是跟著走升，但外資站在賣方並匯出資金，新台幣隨即轉貶，上演股匯不同調，終場收在27.99元兌1美元的近二周新低，貶值3分，為連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.6億美元。

外匯交易員指出，美國財政部長葉倫的談話，激勵美股止跌反彈，帶動台股連五黑後展開反攻，盤中一度重返「萬七」（17,000點），但卻馬上下殺至由紅翻黑，午後又震盪走高，收漲150點。外資則是續賣超台股新台幣71億元，連同前一個交易日大賣132億元，續進場買匯準備匯出，使得新台幣承壓走跌。

外匯交易員認為，近來國際美元持穩整理，但外資操作卻相對保守，出口商也不急著進場拋匯，接下來若外資偏匯出，新台幣續弱格局，不排除有機會見到28元價位，出口商應會順勢進場拋匯，提供新台幣支撐，就看外資及出口商雙方力道拉鋸而定。

(工商 )