母親節前夕，台中市長盧秀燕6日親自帶隊到新光三越百貨視察內部購物及用餐防疫作為。（陳世宗攝）

新光三越百貨現場入口處設置紅外線量測體溫、酒精消毒手部，並要求戴口罩落實防疫措施。（陳世宗攝）

因應母親節檔期來臨，市府加嚴防疫工作，針對餐廳等重點區域擴大稽查，讓民眾一起度過安心、安全、快樂的母親佳節。（陳世宗攝）

溫馨的母親節前夕，為因應華航機師及諾富特飯店群聚疫情擴大，台中市長盧秀燕6日親自帶隊到新光三越百貨視察內部購物及用餐防疫作為；現場入口處設置紅外線量測體溫、酒精消毒手部，並要求戴口罩落實防疫措施。盧秀燕說，市府因應母親節檔期加嚴防疫查核，期盼業者、民眾配合營造安心消費環境。

盧秀燕6日在經發局長張峯源、衛生局副局長陳南松陪同下，前往新光三越百貨1樓入口處查看體溫量測、酒精消毒等設施；並了解新光三越百貨各項防疫規範，再到9樓用餐區視察用餐環境等防疫工作。

新光三越百貨表示，防疫非常時期公司全力配合政策，以最嚴謹的態度於年前啟動安控防疫機制，並強化人員自主管理；於顧客接觸點、公共設施全面落實「時時消毒擦拭」、「日日排換氣」、全館環境「週週消毒」，各店每天於閉店後，全館排換空氣，確保每天提供顧客清新安全的空氣。

新光三越百貨說，百貨美食街也祭出防疫SOP，不僅製作用餐隔板防止飛沫傳染，顧客用完餐均會派員立即至席位使用酒精消毒擦拭，客席區時時使用漂白水消毒；用餐尖峰時間，主要手扶梯入口處，增派人力為顧客手部消毒，並取消試吃活動，每日透過廣播提醒手部清潔、消毒及保持社交距離。

盧秀燕強調，台中境內今年至今沒有確診個案，因應母親節檔期來臨，市府加嚴防疫工作，針對餐廳、賣場、百貨公司、景點等重點區域擴大稽查，其中百貨公司人潮一定很多；市府特至百貨公司了解業者防疫作為，業者也都做好準備，呼籲業者、民眾共同配合防疫，一起度過安心、安全、快樂的母親佳節。

(中時 )