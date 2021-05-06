線上第三方支付平台PayPal上季業績意外強勁，周三盤後股價一度大漲逾5%，惟目前已回到平盤，報259.05美元。

PayPal公布第一季營收年增31%，為60.3億美元，優於市場預估的50.9億美元。經調整後每股盈餘為1.22美元，超出市場預估的1.01美元。

其首季支府總額（Total payments volume）為2850億美元，超出市場預估的2650億美元。

第一季淨利為11億美元，較去年同期的8400萬美元大幅成長。

此外，該公司淨增加1450萬個新的活躍帳戶，使其總用戶數達到3.92億個。

PayPal執行長Dan Schulman在財報電話會議上表示，加密貨幣是公司重要的成長引擎。他表示加密貨幣業務計畫帶來非常好的成果，約半數的加密貨幣用戶每天都打開PayPal應用程式，顯示其提升了用戶的參與度。

該公司亦宣布將在第三季推出「新一代數位錢包」的相關計畫。執行長Schulman形容該產品為「全方位、個性化的應用程式，將提供越來越多量身訂做和獨特的購物和金融服務，以及支付體驗」。

此外，PayPal預期第二季經調整後每股盈餘為1.12美元，營收為62.5億美元，優於市場預估的調整後每股盈餘1.10美元和營收61.6億美元。

展望全年，PayPal預估營收成長20%，為257.5億美元，並預期全年調整後每股盈餘成長21%，為4.70美元。分析師預測均值為營收257.1億美元、調整後每股盈餘4.57美元。

(時報資訊)