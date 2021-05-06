26歲的阿格瓦爾（Rohan Aggarwal）是印度新德里神聖家庭醫院的住院醫師，他是資淺醫生，主要負責急診室，卻因為疫情嚴峻，被迫決定新冠患者的生死。

印度今（6）日再新增逾41萬人確診、3,980人病歿，單日確診及死亡人數雙雙再創紀錄，印度醫療體系瀕臨崩潰的慘狀持續曝光，當地最頂尖醫院的一名尚未完成完整醫學訓練的26歲住院醫師，竟要負責決定新冠病患的生死。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、新德里電視台（NDTV）報導，印度今日再新增41萬2,262例新冠確診、3,980人病歿，單日確診及死亡人數雙雙刷新世界紀錄，自4月22日以來，印度已經連續15天，每日新增病例超過30萬例，至今總確診人數已經超過2,100萬人，逾23萬人喪命。

印度疫情居高不下，醫療體系瀕臨崩潰的慘況持續流出，路透社跟訪在新德里神聖家庭醫院（Holy Family Hospital）服務的26歲住院醫師阿格瓦爾（Rohan Aggarwal）的一天工作，神聖家庭醫院是全印度最好的醫院之一，不過這間醫院現在落得和其他醫院一般處境：病床不夠、醫用氧氣不夠、呼吸氣不夠。

26歲的阿格瓦爾（Rohan Aggarwal）是印度新德里神聖家庭醫院的住院醫師，他尚未完成醫學培訓課程，卻已經被迫決定新冠患者的生死。（圖／路透社）

阿格瓦爾實際上要到明年才算完成所有醫學培訓，他目前是住院醫師，不過礙於疫情嚴峻，他已經被迫擔當決定病患生死的角色。

阿格瓦爾一次值班長達27小時，從早上9點工作到隔天，主要負責輪值急診室及一般病房，夜班還得幫忙加護病房。

原本急診室的工作量較輕，專門處理感冒、骨折等相對簡單的任務，資深醫生及專家負責治療加護病房患者，不過醫療體系早已崩潰，現在急診室的資淺醫生反而是醫院裡最關鍵的角色。

早上到班時，阿格瓦爾先負責一般病房，他一共要負責65個病床，換句話說，在發生緊急情況之前，他通常每一床只能照看3至4分鐘。

26歲的阿格瓦爾（Rohan Aggarwal）是印度新德里神聖家庭醫院的住院醫師，一次值班時間長達27小時。（圖／路透社）

下午3時他開始急診室的輪值工作，當他坐上值班台時，身邊會圍繞著一大群患者家屬要求住院，由於病床有限，他必須決定誰能住院、誰不能，如果患者有發燒但是不需要氧氣治療，他就不會讓這類患者住院。如果今天必須在一名老年男子及一名年輕男子之間做選擇，他必須決定先救年輕人，「我只有一張加護病床，我不能情緒化，只因為他是某人的爸爸，我必須救年輕的。」

他還得巡視急診室的患者，由於患者太多，他幾乎不看那些坐著的、有意識的患者，一名患者家屬問他親人會否康復，阿格瓦爾只能簡短回答「我會盡力，但我不能承諾任何事」，接著眼神馬上轉向下一位病患。

26歲的阿格瓦爾（Rohan Aggarwal）是印度新德里神聖家庭醫院的住院醫師，一次值班27小時，緊急狀況不斷。（圖／路透社）

急診室裡一名叫羅希拉（Pratibha Rohilla）的婦人戴著氧氣罩努力呼吸，她的兒子阿迪亞（Aditya）看到另一名患者等到床位後生氣地和護士吵架，護士無可奈何，因為真的沒有床位，阿迪亞抱怨他們已經找了15、20間醫院。

這時74歲患者瓦德拉（Karuna Vadhera）病況急轉直下，阿格瓦爾猛拍婦人的肩膀、觸摸她的眼窩，但是瓦德拉都沒有反應，阿格瓦爾告訴瓦德拉的姪子，「她可能隨時會死。」

阿格瓦爾整個晚班都在忙著應付緊急狀況，偶爾還要到加護病房幫忙，那一晚，一共有3名他負責的患者死亡。

一直到隔天清晨5時，他才找到空檔小睡片刻。幾個小時醒來後，阿格瓦爾發現瓦德拉已經過世，之前試了十多間醫院的羅希拉終於等到床位，不過仍不是加護病房床位。

26歲的阿格瓦爾（Rohan Aggarwal）是印度新德里神聖家庭醫院的住院醫師，他是資淺醫生，主要負責急診室，卻因為疫情嚴峻，被迫決定新冠患者的生死。（圖／路透社）

(中時新聞網)