新北市1間肉羹店張姓老闆明知女店員小芳（化名）為女同志，2018年仍為了一逞性慾，假藉聊心理學，邀約對方下班喝酒，並趁對方喝醉後性侵得逞，過程中還問說「爽嗎」、「喜歡嗎」；事後小芳向女友哭訴，決定提告；法院一審判3年8月，二審加重改判3年10月，最高法院日前撤銷原判決，發回高院更審。

判決書指出，張姓老闆2018年在臉書社團「我是新莊人」發布徵人訊息，徵得小芳在店裡洗碗、備料、幫忙上菜等，上班期間小芳曾向老闆坦承是女同性戀，且她的女友也常到店裡接送上下班；之後某日張男突然要求提早下班，關店後向對方表示「要教怎麼滷肉」，之後開始強迫喝酒，又說要到床上聊心理學。

張男見小芳醉倒後，立刻將生殖器強塞入對方口中，但未能如願，竟不放棄直接脫光衣服，沒戴套直接硬上，事後還逼問「爽嗎」、「喜歡嗎」；小芳事後向女友哭訴，整起事件才隨之曝光，並報警處理。新北地院一審審理期間，張男否認犯行，辯稱兩人是兩情相悅，而法官不採信，怒斥張男明知小芳是同性戀卻仍逞私慾犯案，身為老闆卻未照顧體貼員工，不尊重被害者自主權，最後依強制性交罪判處張男有期徒刑3年8月。

案經上訴，高院二審認定，張男犯後態度不佳，且言詞狡辯，因此加重刑期，改判刑3年10月，案經上訴，最高法院日前撤銷原判決，發回高等法院更審。

(中時新聞網)