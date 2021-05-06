國民黨籍台北市議員王鴻薇。（資料照片）

華航諾富特飯店群聚感染事件，中央與桃園市政府至今仍然在互踢皮球，不認擁有管理權責，國民黨籍台北市議員王鴻薇今（6）日在臉書痛批，民進黨接二連三黨內互打、互踢皮球的爛戲，根本是「踢皮球國家隊」，還要再讓全民看多久？

華航諾富特飯店群聚感染事件，中央與桃園市政府至今仍然在互踢皮球，不認擁有管理權責，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天再次強調，法規上本來就已規定好權責，桃園市府管理諾富特二館，一館則是民航局指定供外籍機師使用的檢疫場所，下午會再找桃市府、民航局、華航開會釐清權責所在。

諾富特群聚案至今已爆發2周，造成28名相關人員確診，但飯店的管理權責到底歸誰管？中央與地方持續踢皮球，桃園市長鄭文燦昨天砲轟中央「從來沒給過機組員名冊」，但陳時中今天回應，機組員名冊一直都在民航局手中，然而檢疫旅館的名單，也沒有要求一定要造冊給地方政府，「所有檢疫旅館都是這樣。」

鄭文燦強調，「諾富特一直都是歸中央管理！」機組員歸交通部民航局管理，旅館部分也因屬觀光飯店，歸交通部觀光局管理，不像市府管理的一般飯店，因此諾富特到現在都還沒有納入桃園市政府管理。

鄭文燦表示，問題的形成是整個機組員管理制度，外籍機組員是過境而不入境，從專屬車道、防疫車隊到飯店，檢疫天數是1天到3天，華航宿舍最少是7天，防疫旅館是14天，完全不一樣，機組員和防疫旅館是不一樣制度。

而陳時中今赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢時解釋，當初諾富特飯店申請成為檢疫旅館的只有二館，這部分應是由桃園市政府負責，至於一館則是由民航局指定提供外籍機師的檢疫場所，「這部分桃園市政府認為非屬他們業管」，至於華航在諾富特飯店中的管理上，「我相信裡面有一些違規，這部分會請法制組研議裁罰。」

國民黨籍台北市議員王鴻薇今（6）日在臉書痛批，華航諾富特旅館爆發疫情，引發全民恐慌，而桃園市政府和中央卻忙著互踢皮球，鄭文燦甚至直接撂下一句：「諾富特一直都是中央在管」，將責任撇得一乾二淨。

王鴻薇指出，桃園市政府去年10月發給諾富特的公文也已經被翻出來，諾富特就是桃園市政府認證的「合格」防疫旅館，上面也沒有寫清楚1館或2館，鄭文燦你還要再躲嗎？

王鴻薇強調，防疫旅館的管理，地方政府絕對有責任，中央不可能也沒那個人力管到全台灣的旅館。防疫優先，大家都希望疫情盡快平息，但民進黨接二連三黨內互打、互踢皮球的爛戲，根本是「踢皮球國家隊」，還要再讓全民看多久？

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(中時新聞網)