針對七國集團外長會發表公報，就涉疆、涉藏、涉港問題及東海、南海局勢表示關切，聲稱支持台灣參加世衛大會，大陸外交部發言人汪文斌表示，這是對中國主權的粗暴干涉，是對國際關係準則的肆意破壞，違背和平發展合作共贏的時代潮流，中方對此予以強烈譴責。

汪文斌在外交部記者會上表示，七國集團外長會對中國進行沒有事實依據的指責，公然插手中國的內部事務，搞開歷史倒車的集團政治。

他指出，涉疆、涉藏、涉港問題都是中國的內部事務。中國對釣魚島及其附屬島嶼、南海諸島及其附近海域的主權和權益，擁有充分的事實和法理依據。「中國台灣地區參與國際組織，包括主權國家組成的世界衛生組織活動，必須按照一個中國原則來處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會251號決議確認的重要原則。」

他提醒，七國集團作為發達國家集團，應當為推動世界經濟復蘇、幫助發展中國家加快發展多做實事，而不是在國際社會當中製造矛盾和分歧，干擾全球經濟復蘇進程。七國集團當中包括疫情最嚴重和醫療技術最先進的國家，理應聚焦國際抗疫合作，促進疫苗公平分配，而不是只顧自身囤積疫苗，對幫助其他國家只做些不疼不癢的表態，更不應以高人一等的心態對他國橫加指責干涉，破壞國際抗疫合作這個當前的頭等大事。

汪文斌直言，七國集團自詡為民主國家，但最新的民調顯示，53個國家和地區的受訪者將美國視作是全球民主的最大威脅，我們卻沒有看到七國集團對此作出任何表示、採取任何行動。

汪文斌表示，我們敦促有關國家正視自身存在的問題，糾正在抗疫問題上自私自利的行為，停止泛化國家安全概念的錯誤行徑。無視國際關係基本準則，製造各種藉口，干涉中國內政，損害中國主權，抹黑中國形象的企圖絕不會得逞。

(中時 )