雲林縣府養護道路1600多公里，最近為維持主幹道路面淨空，開始拆除路邊鷹架廣告看板。縣府工務處長汪令堯表示，大多是建案廣告，不論廣告面積大小，只要侵占路權就拆，被拆的廣告物運到暫置場，通知廣告主取回。
雲林縣有縣道20條、長度408公里，鄉道298 條、長度1231公里，養護長度共 1639公里，主幹道旁常有廣告業者就地豎立看板阻擋視線，縣府因財政拮据，難以落實養護作業，有些地段已形同萬年廣告看板。
工務處去年投入約4.5億元翻修55公里長縣道，景觀煥然一新，但廣告看板也死灰復燃，如雨後春筍冒出，工務處最近加強巡查，只要侵占路權、有礙觀瞻都拆除，迄今拆除近20面。
依據「雲林縣廣告物管理自治條例」，主管機關有建設處、環保局、工務處，其中設立於道路範圍內的招牌廣告須經工務處同意。
工務處長汪令堯表示，雲林縣道路的最大弱點是景觀不佳，路旁灌溉溝渠雜草叢生、廣告看板有礙觀瞻，有的建案廣告甚至占地10坪，最近都加強清除，通知廣告主領回帆布、竹管等資材，他們態度還算配合。
汪令堯表示，目前每日巡查長度約600公里，路邊看板只要看到就拆，以縣道、重要鄉鎮市道路優先。
(中時 )
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