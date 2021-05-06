中央銀行宣布委請台銀5月20日上午10時起至5月25日上午10時止，採網路投標方式，拍賣100、500及1,000元特殊號碼流通鈔券共133組、共計5,208張。

央行發行局局長施遵驊表示，台銀將自5月10日至5月25日於該行網站（https://www.bot.com.tw）「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務的作業規定，歡迎有趣民眾上網查閱。

施遵驊指出，為便利民眾投標及查詢，台銀將於5月10日至5月12日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。

(工商 )