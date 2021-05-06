P. LEAGUE+ 日前公佈了年度教練獎項得主，而為了紀念已故台灣傳奇籃球教練張克佑，聯盟執行長陳建州徵詢張克佑家人的意見並獲同意，決定將年度教練名為「張克佑教練賞」，表彰其一生對台灣籃球的貢獻。

張克佑過去是中華男籃隊教練，也是飛駝籃球隊末代教練，許多前國手都是他的麾下子弟，像是許晉哲、黃萬隆與「籃球博士」鄭志龍，本季剛以全票滿分拿下PLG首座年度教練的台北富邦勇士總教練許晉哲表示，張克佑對他的教練生涯影響很大，尤其在飛駝時期透過老師的指導，讓他理解如何帶領一群明星球員打出應有成績，而他也一直以張克佑教練為目標，如今能得到「張克佑教練賞」，是許晉哲對「老大」張克佑致上的最高敬意。

獎盃設計上，PLG特別在年度教練獎座的正面刻上「張克佑教練賞」，希望未來每位年度教練都能帶著張克佑的精神，繼續幫助台灣籃壇發光發熱；看到獎盃的設計後，張克佑的女兒表示：「很感動聯盟對教練的心意，愛他並尊敬他，讓這個獎延續教練父親的精神！」

陳建州也感謝張克佑過去對他的指導與提攜，讓他可以繼續延續飛駝精神，勇敢地站在巨人的肩膀上前行，繼續為台灣籃壇貢獻心力。

(中時 )