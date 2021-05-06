新式證號預估有44萬新住民利用受惠。（圖／移民署提供）

移民署6日表示，2021年1月2日起，開始核發新式外來人口統一證號，預估今年將有44萬人利用，但推行3個月來，有個案反映包括銀行開戶、汽車保險、網路購物時，有些系統無法連接，導致無法正常啟用，甚至保費重算、調高，經與金管會、國稅局等單位溝通後，移民署表示相關問題已經解決，各種系統均已能正常通用，打造更友善的新移民生活環境。

移民署表示，新證號上路後，陸續有新住民反映使用上的狀況，移民署均以專案列管處理，積極解決包括銀行無法順利匯兌開戶、高鐵購票系統優化、蝦皮購物及疫苗接種回報系統等問題。

財政部關務署規劃的EZway(易利委)線上申報關稅系統，過去未開放外來人口使用，目前也已改正，可配合新式統號政策擴大適用對象至外來人口。另有新住民表示，換發新式統號後，要到金融機構及國稅局變更資料，移民署特別指出，財政部及金管會已與移民署交換系統資料，所以報稅系統可以接受新式及舊式統號，以前的報稅資料也不會消失。

銀行帳戶及跨行扣款部分，移民署已向金管會反映，該會表示，已請銀行規劃於知悉客戶更換為新式統號後，主動通知客戶，並得以書面同意書、電子或其他與客戶約定方式變更資料；郵局方面，換號後如未立即變更帳戶資料，不影響帳戶、金融卡、網路郵局或網路ATM等業務使用，但為維護民眾權益，仍建議親自前往辦理。

也有新住民接獲汽車保險公司來電，告知年資需要重新計算，導致保費提高，且網路銀行帳號須要撥空臨櫃辦理，也有香港民眾反映換號後薪資無法入帳，以及疾管家疫苗接種健康回報系統(Taiwan V-Watch)，無法辨識新式統號等問題。

移民署均於接獲陳情後，第一時間與所屬的保險公司及銀行聯繫溝通，而疾管署也立即修正系統完畢，目前上列3大項的問題都已獲得解決。移民署表示，希望藉由新證號發放，提升外來人口生活便利，營造友善環境及增進對臺認同，加強留住國外人才，為使民眾可更瞭解本案相關資訊，移民署已於官網建置「新式外來人口統一證號專區」，有詳細的政策說明以及相關常見問答供民眾參考。

(中時 )