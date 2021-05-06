女星趙孟姿和天團5566成員許孟哲在2019年宣布結婚喜訊，隔年就生下寶貝女兒Doreen，一家三口相當幸福和樂；趙孟姿升格人妻人母後，多半將生活重心放在老公和女兒身上，終於在母親節前「放風」，和姊妹淘到綠島潛水大解放，曬出一系列火辣泳裝照，不科學身材讓網友看了快噴鼻血。

趙孟姿4日和姊妹淘到綠島遊玩，接連幾天都在IG曬出各種海上活動美照，畫面中她穿著細肩帶連身泳裝，高衩設計讓她的蜜桃臀直接彈出，身材曲線完全不像是生產過的媽媽；其中一張她和兩位姊妹淘背對鏡頭，扭動身體俏皮的模樣，讓許多人眼睛不知道該放哪，美女身邊也都是美女，簡直美不勝收。

趙孟姿和姊妹淘到綠島潛水。(圖/ 摘自趙孟姿IG)

趙孟姿（左一）日前和姊妹淘到綠島玩，高衩泳裝大露蜜桃臀。(圖/ 摘自趙孟姿IG)

另外趙孟姿也分享旅程中，遇到一名外國潛客意外撞到頭破血流的情形，對方滿頭鮮血驚悚畫面原本讓她們對潛水行有點擔心，所幸教練選了退潮時間帶領她們造訪藍洞，拍到宛如自己變成美人魚的超美潛水照，她興奮地說，「都值得了」。

許多網友看到趙孟姿的照片後，紛紛留言讚嘆她的身材，「這媽媽太強大」、「身材太不科學」、「辣翻了」、「這裡面有媽媽？不可能吧」、「屁股蛋太犯規了」、「果然女神媽」。

(中時新聞網)