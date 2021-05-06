車位難找，尤其越靠近市中心，路邊停車位更是一位難求。近日有民眾指出，信義區一處停車格的設計非常詭異，不但被畫上紅線，還完全擋住後方停車場出入口，奇景引起討論。

這名網友在臉書社團《信義區三兩事》發文指出，他觀察到，信義區有一處停車場外畫設了2停車格，明明編了號碼，右側卻畫上了紅線。網友認為這奇觀不會留太久，趕緊拍照留念，好奇表示，「誰想試試停格子做社會實驗？」

細看網友拍下的停車場一景，2停車格若停了車，就會完全擋住後啷的停車場出入口，十分不合理。網友紛紛留言，「真的世界奇觀，笑死」、「曬地用的停車場」、「先畫，然後塗銷時再賺一筆費用」「畫格子的人不會很疑惑嗎」、「想看車停在裡面」。

信義區一處停車格的設計非常詭異，在地人解釋，其實停車格存在已久，後方的停車場是最近才整理好的。(翻攝信義區三兩事)

對此，有在地人出來解釋，「是停車格沒錯，已經存在好幾年了，旁邊的停車場，是上個月才弄好開張的。」其實一旁也有貼出公告解釋，2停車格已被停管處租用，請民眾不要停車。但不知為何，停車場弄好後，停車格至今遲遲仍未塗銷。

(中時新聞網)