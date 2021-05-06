台塑四寶今針對第二季提出最新展望，在第二季進入傳統旺季帶動下，台塑(1301)、南亞(1303)以及台化(1326)等均看好第二季營收會相較第一季成長；針對油價，台塑化(6505)表示，預期油價將持續穩健，惟美國與伊朗可能將有進一步協議，加上印度疫情，恐使油價上檔承壓。

台塑表示，5月因客戶無法轉嫁高價原料成本，需求減少，部分產品價格比4月下跌，加上印度疫情持續惡化，影響當地客戶購料及交期，但因4月仁武PVC、VCM及(鹼)廠配合中油18吋乙烯管線檢測安排歲修，5月恢復正常生產，5月開工率預計落在94%，將高於4月88%，產銷量增加下，預估5月營業額與4月相當，至於6月，因美國暴風雪停工的同業逐漸恢復出口，將影響亞洲石化產品行情，營業額會低於5月，整體而言，第二季各產品平均價格及開工率仍高於第一季，因此，預估第二季營業額比第一季成長。

南亞表示，在各終端產品需求旺盛下，訂單相當熱絡，4月營收再攀高，5月國際銅價維持高檔，加上銅箔基板之一般泛用材料如銅箔、樹脂及玻纖布等供應短缺，價格維持漲勢，客戶提高庫存需求，市場持續暢旺，目前銅箔、玻纖布等庫存偏低，雖售價上漲，但已管控接單，預估整體營收與4月持平，至於第二季，看好電子產品、聚酯材料等營收貢獻成長，預估第二季合併營收較第一季成長，本業營業利益也可望進一步成長。

台化表示，近期國際疫情又趨嚴峻，控制晶片短缺都會影響下游廠商的產銷，大陸家電外銷量能已開始減低，汽車生產也受到晶片不足影響，而嚴重的疫情更打擊印度市場，這些變數多多少少抵消了各國的貨幣寬鬆政策，第二季台化產銷沒有第一季的順暢，但是提早接單及差異化產品，台化4月仍有成長，5月預估產銷仍不受影響，可是產品價格震盪及市場觀望氣氛會持續存在，整體來說，預估5月合併營收將略低於4月，主要是4月26日起安排麥寮SM-3年度定檢，及儲備7月ARO-2定檢PX和苯的庫存，至於第二季，預估季合併營收將比第一季將大幅成長。

台塑化表示，5月底美國駕車旺季開始，配合歐美逐步解封，市場樂觀看待歐美夏季油品需求強勁復甦，預期油價將持續穩健，但美國與伊朗可能將有進一步協議，加上印度疫情短期難以結束，將使油價上檔承壓。以台塑化來說，近期輕油價格走強，下游石化價格回檔修正，但5~7月適逢亞洲輕裂廠密集檢修期，石化原料價格維持穩定，輕裂廠仍可獲利，產能利用率上，5月煉油廠隨著年度定檢結束，煉量逐步提升至40.7萬桶/日，輕油裂解廠維持100%運轉。

(時報資訊)