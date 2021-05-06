七大工業國集團（G7）外長會5日發表公報支持台灣參加世衛大會，中國外交部發言人汪文斌6日表示，七國集團外長會對中國進行沒有事實依據的指責，公然插手中國的內部事務，搞開歷史倒車的集團政治，這是對中國主權的粗暴干涉。

G7外長會在倫敦舉行會議後發布公報，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA），並指國際社會應該有機會從台灣成功應對新冠疫情的經驗獲益。公報亦提到G7重視台灣海峽的和平及穩定，鼓勵和平解決兩岸問題。

今次是G7首次公開提及台海問題並支持台灣參與世界衛生大會。汪文斌批評，這是對國際關係準則的肆意破壞，違背和平、發展、合作、共贏的時代潮流，中方對此予以強烈譴責。他表示，七國集團當中包括疫情最嚴重和醫療技術最先進的國家，理應聚焦國際抗疫合作，促進疫苗公平分配，而不是只顧自身囤積疫苗，對幫助其他國家只做些不疼不癢的表態，更不應以高人一等的心態對他國橫加指責、干涉，破壞國際抗疫合作這個當前的頭等大事。

他稱，敦促有關國家正視自身存在的問題，糾正在抗疫問題上自私自利的行為，停止泛化國家安全概念的錯誤行徑，無視國際關係基本準則，製造各種藉口干涉中國內政、損害中國主權、抹黑中國形象的企圖絕不會得逞。

(旺報 )