亞光（3019）今日召開法說會，繳出亮眼成績，首季歸屬於母公司業主淨利3.04億元，季增率93％，每股純益1.08元，一舉超越去年前三季的獲利總和EPS0.85元，展望未來，亞光董事長賴以仁表示，雖然今年疫情持續，但市場需求強勁，現產能已全滿，且訂單遠大於產能供給。

受惠於接單暢旺，亞光今年首季營運開出紅盤，連亞光董事長賴以仁在法說會中提到今年首季營運時，都直接以「淡季不淡」來形容。

經結算，亞光今年首季營收為47.28億元，季增8％，年增62％，單季合併毛利率20.4％，年增6.9個百分點，累計稅後盈餘為3.04億元，季增93％，年增幅度更放大至366％，換算EPS為1.08元。

展望第二季，亞光指出，目前訂單十分熱絡，各產品線都不錯，其中在菲律賓生產的瞄準器，和去年相比，呈現大幅成長，影像感測器現也處於訂單大於產能的狀況，新產能預訂第二季開出，不過要等到今年六月，產能才能全數到位，此外，雷射產品訂單也很旺，光學元件也很熱絡，簡言之，第二季展望十分樂觀。

(工商 )