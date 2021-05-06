這款夫妻！彰化縣施姓貨運司機，疑似缺錢花用，竟異想天開在臉書約砲社團為妻子約嫖客性交易，妻子進入摩鐵收錢後就藉口走人，受害嫖客氣憤提告，施男竟還傳訊恐嚇，遭彰化地院依詐醫、恐嚇等罪判處應執行拘役60日。全案可上訴。

判決書指出，35歲施男、34歲宇女為夫妻，2人見臉書約砲社團「社團喜歡交朋友，都可以來這裡」，社團內私下相約性交易風氣盛行，認有機可趁，因此以宇女名義約社團成員蔡男出來性交易。

雙方約在福興鄉鹿港紅樓汽車旅館開房間，宇女在房間內收取4000元聯誼費後，隨即佯稱要下樓去叫酒，就此一去不返；蔡男發現受騙，悻悻然準備離開，沒多久施男裝成不認識宇女的另名嫖客，勸蔡男勿提告免得因而被老婆發現他嫖妓。

但蔡男不甘受騙，事後仍報警處理。施男得知挨告，又透過宇女臉書帳號傳送語音訊息，恐嚇稱「把那男的找出來，在亂甚麼，我要給他死、打斷他的腿。」

法官審酌，施男夫妻正值青年，以詐欺方式取得他人財物實屬不該，被告後還傳送恐嚇語音訊息，念及2人訊後坦承犯行且返還詐騙金錢，施男有詐欺、傷害、公共危險罪等前科，因此判處拘役60日；考量宇女無前科，判處拘役30日，緩刑2年。

(中時 )