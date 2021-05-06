義大校長陳振遠（前排左四）感謝日本臺灣交流協會高雄事務所所長加藤英次（前排左五）的蒞臨指導，期待未來能更進一步交流合作。（義守大學提供）

義大和風祭。（義守大學提供）

受到新冠疫情影響，雖然不能出國，但在台灣南部的義守大學也能體驗到濃濃的日本味；義守大學「應用日語學系」系學會於近日舉辦「和風祭」活動，義大同學除了以日本舞蹈與歌曲揭開序幕，更安排傳統茶道表演，展現異國風情。日本臺灣交流協會高雄事務所所長加藤英次也一同共襄盛舉，他期待義大應日系同學未來成長後能成為台日交流的橋梁。

義大「應日系」連續三天舉辦「和風祭」，節目規劃茶道、歌牌、浴衣體驗等，同時設置充滿日本風味的祭典屋台，在不能出國的日子裡，也能感受到日本文化；義大校長陳振遠指出，該系有典型的日本文化情境教室，能讓同學藉此深入見習文化與禮儀，也感謝日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次對「應日系」的指導，期待未來能更進一步交流合作。

加藤英次所長表示，開幕的茶道表演是他來台後，首次有機會實際體驗日本茶道，相當感動，也鼓勵同學利用在學期間多多學習不同事物，出社會後，活用所學，期待有朝一日成為台日雙方的橋樑。

義大語文學院院長彭台光強調，語文學院不只提供學習語言，也鼓勵汲取文化體認、素養和世界觀等，豐厚軟實力；「應日系」主任李守愛表示，今年和風祭主題「春天來臨」，別具意涵，系學會全新付出，特別在祭典屋台設置打彈珠與彈珠汽水攤位，讓同學不用出國就能體驗日本慶典。

(旺報 )