佈局合理、舒適安寧的房子，不僅能夠讓人心情舒暢，還可以催旺運勢。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，宅命相配、格局方正、採光適中、乾淨清爽的房子可以增旺居住者的運勢，快檢查家中格局是否有符合。

▍1.宅命相配，催旺運勢

風水中，把家宅按「坐」和「向」分為東四宅和西四宅，把人按照出生年份，分為東四命和西四命，東四命宜配東四宅，西四命宜配西四宅。如果一個人的命卦，與家中宅卦相配，便為大吉，可以改善運勢，催旺財氣、福氣，使得主人做事特別順利，有如神助。

▍2.宅前明堂，富貴興旺

「宅前明堂」就是房屋前面的空地，明堂是氣場聚集的場所，能為家庭帶來富貴。如果家宅前面有明堂，且明堂寬闊，從家中向外看不被遮擋，就意味著家人財福雙旺，事業運極好，能夠有一番作為。而且明堂開闊，也會讓人心情開朗，遠離壓抑。

▍3.房屋方正，氣場穩定

在住宅風水中，房屋方正是最重要的，只有格局方正、架構齊整、無缺角的房子，才能採納四方之氣，讓「氣」在屋內循環流動。

家中氣旺就有生機，住在家中的人自然也就會被影響，運勢好​​、諸事順利。而且房屋格局方正，也會讓家人各方面穩定。

▍4.光線平衡，利於家運

家中採光好，就會讓陽氣充足，利於家運和家人的身體健康，於是不少人就認為光線明亮就是好風水，而給家中開很多扇窗。但風水中講究的是「平衡」，房屋內的光線自然也要平衡，窗子太多，陽氣過盛，窗子太少，陰氣過重，都是不好的，最好的狀態就是光線適中。

一個房子裡光線平衡，明亮適中，必然是好的風水環境，在這種房子中居住，可以讓人運勢提升、精神飽滿、身體健康，對人的財運也有幫助。

▍5.乾淨清爽，招財引氣

居住環境對運勢有很大的影響，房子裡空氣混濁、又髒又亂，自然不會有財神進門，長期處於這種環境中，對健康也有影響。屋內整潔衛生，採光好、通風好、空氣清新，就是一個良好的家居環境，家居環境好，自然會為自己招來貴人，財神進入後也會留步。

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(中時新聞網)