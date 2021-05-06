新北市新莊國小前身為日治時代的「興直公學校」，校內一棟四連棟紅磚舊校舍保留至今，近日被登錄為新北市歷史建築。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市新莊國小前身為日治時代的「興直公學校」，校內一棟四連棟紅磚舊校舍保留至今，近日被登錄為新北市歷史建築。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市新莊國小前身為日治時代的「興直公學校」，百年來多次整修、翻新，仍有一棟四連棟的紅磚舊校舍保留至今，歷經日本殖民教育、光復初期的動盪及現代民主繁榮，見證新莊地區的教育發展；近日通過新北市文化資產審議，將舊校舍登錄為歷史建築。

新莊國小創校於1898年，在校舍興建之前，由地方仕紳與秀才，先借用文昌祠、武聖廟為授課場域，直到1912年日治時代才興建「興直堡公學校」，也就是新莊國小的前身，如今校園內紅磚校舍都是創校時期保留至今，許多老樹亦是百年老樹，是新莊地區歷史最悠久的學校。

新北市文化局表示，這次被列為文化資產的四連棟紅磚舊校舍，興建於明治45年、西元1912年，依當時學校教室配置原則採座北朝南，將走廊設於南側，其磚拱與「拱心石」的砌造仍可見早期建築工法，非常珍貴，現仍作為新莊國小學生的科任教室使用。

新北市文化局指出，學校日前整修校舍時，期盼將舊校舍列為文化資產永續保存，經文化局依「文化資產保存法」相關規定，邀請文資審議委員與校方現勘，委員一致認為，舊校舍建築工法具歷史價值，上月底決議登錄為歷史建築。

新北市文化局指出，「新莊原興直公學校舊校舍」見證日治時期新莊地區教育發展，造就無數社會傑出人才，登錄歷史建築後，不僅可保存歷史記憶，也可作為學生認識文化資產的場所。

(中時 )