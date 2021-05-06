高盛唱多 估MSCI中國指數未來12個月將漲18％ 17:002021/05/06 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高盛發布的最新研報，維持中國A股和離岸股票「加碼」。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高盛發布的最新研報，維持中國A股和離岸股票「加碼」，並預測滬深300的指數目標為5800點，預計MSCI中國指數未來12個月將上漲18％。 高盛研報指出，MSCI中國指數基本回到2021年初水準，雖然中國股市估值對比自己的歷史仍然很高，但與全球相比並不貴。以12個月預期本益比計算，MSCI中國指數比標普500指數折價29％。 陸港觀盤－企業財報亮眼 大陸股市可期 中歐投資協定 歐盟暫停審批 (旺報 ) #中國 #MSCI #指數 #高盛 #未來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》銀行股報喜 歐股叩關歷史高點 16:152021/05/06 財經 貿協公布「供應鏈重組領航地圖」 展望台商未來10年佈局 16:002021/05/06 政治 台股漲逾百點收復萬七 鋼鐵、航運衝最快 09:102021/05/06 財經 涉軍中企投資禁令 美擬修改 04:102021/05/06 全球財經 《美股掃瞄》道瓊指數創歷史新高 那指小跌 08:522021/05/06 財經 向主流更進一步 比特幣今年將大舉進入銀行體系 16:142021/05/06 財經 《國際產業》英國擬建立全國稀土儲備 防中國箝制 11:422021/05/06 財經 歐盟制中 延審《中歐投資協定》 04:102021/05/06 產業財經 BioNTech 執行長：疫情將延燒至明年中 04:102021/05/06 全球財經 1分鐘讀財經》航運大爆發 有望納台灣50、MSCI成分股 08:272021/05/06 財經 印度疫情慘烈 企業致力保護員工 04:102021/05/06 全球財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 台積電南京擴產 陸專家引戰掀熱議 韓媒警告三星躲不掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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