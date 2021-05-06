高盛發布的最新研報，維持中國A股和離岸股票「加碼」，並預測滬深300的指數目標為5800點，預計MSCI中國指數未來12個月將上漲18％。

高盛研報指出，MSCI中國指數基本回到2021年初水準，雖然中國股市估值對比自己的歷史仍然很高，但與全球相比並不貴。以12個月預期本益比計算，MSCI中國指數比標普500指數折價29％。

(旺報 )