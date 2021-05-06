藝人薔薔（林嘉凌）談話直率、個性不做作，加上她外型豔麗、身材火辣，薔薔因此成為各大綜藝節目爭相邀請的嘉賓，不過近日卻有人告訴薔薔，指她四肢變有肉、變壯了，對此，薔薔不以為意說：「但我覺得這樣很好呀，追求瘦的美感我是真的不懂」，接著她也上傳辣照、曬前凸後翹S曲線。

薔薔昨（5日）下午在臉書發文透露：「最近有人警示和我說我四肢變有肉、變壯了」，不過薔薔反倒認為「我覺得這樣很好呀，追求瘦的美感我是真的不懂」，不解為何要追求四肢纖細，瘦到沒肉的身材，薔薔認為：「這樣一點都不性感，而且很快就會留失膠原蛋白 看起來反而更老」。

薔薔不吝嗇展現好身材。（圖／取材自林嘉凌 薔薔Maze臉書）

對於身材曲線，薔薔則認為，女人還是要有肉和線條，才會凹凸有致「我很喜歡現在55kg的自己，千萬不要為別人而成為別人眼中所喜歡的樣子，我就是喜歡下擺寬大的金卡達夏型」，接著並辛辣反嗆：「男人若自己弱雞樣，也不該要求女人用瘦來襯托」。

薔薔曬辣照，大秀前凸後翹的S身材曲線。（圖／取材自林嘉凌 薔薔Maze臉書）

同時，薔薔也曬出自己的辣照，她身穿粉色的細肩帶短版小可愛、黑色貼身運動長褲，超貼身的服裝讓薔薔前凸後翹的身材曲線全都露，搭配她的古銅色肌膚，更是舉手投足散發健康美，辣照吸引小嫻大讚：「肉肉有線條最美了 喜歡」、何妤玟直呼：「妳超棒的啊」、主播高毓璘也讚嘆：「這身材我給超過100分」。

最近有人警示和我說我四肢變有肉 變壯了 但我覺得這樣很好呀 追求瘦的美感我是真的不懂 四肢 兩腿像老男人一樣沒肉沒屁股 幹起來像在撞骨頭 全身扁塌塌 這樣一點都不性感 而且很快就會留失膠原蛋白... 由林嘉凌 薔薔Maze 發佈於 2021年5月4日 星期二

(中時新聞網)