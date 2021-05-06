為培植在地表演人才，花蓮「夏戀嘉年華」大型演唱會，今年延續舉辦「夏戀新秀爭霸讚」選拔，讓有興趣的表演者展露頭角，透過專業評審，將選出12組在地表演團體，有機會抱走15萬元高額獎金。

「花蓮夏戀嘉年華」今年連續舉辦第14年，是全台夏天最熱鬧的大型演唱會，縣府邀請巨星登台獻唱，嗨翻花蓮夏夜，歷來受邀演出的包括張惠妹、田馥甄、五月天等巨星及天團，吸引全台粉絲齊聚花蓮追星，今年訂於7月7日至11日，一連5天將在花蓮市東大門廣場重磅登場。

縣府觀光處長張志翔表示，為培植在地演出團隊，去年首度舉辦「夏戀新秀爭霸讚」選拔，選出「夏戀之星」，不但給予高額演出費，更重要的是讓在地團隊有上大舞台表演圓夢的機會。

張志翔說，去年報名消息一釋出，即吸引眾多花蓮表演團體踴躍報名，共同爭奪登上夏戀舞台的機會，其中決賽現場榮獲夏戀之星的「李竺芯與舊愛新歡」引起評審的高度關注與讚賞，主唱李竺芯更一圓明星夢，被經紀公司簽約並發行個人專輯。

若想圓夢登上耀眼舞台，花蓮各方表演人才一定要爭取到今年徵選的機會，「2021夏戀新秀爭霸讚」即日起至5月18日18時止受理報名，將選出12組在地表演團體，除了入選決賽隊伍有機會與藝人共同合作演出之外，其中2組優勝「夏戀之星」可獲得15萬元高額獎金，並安排透過電視及網路現場直播，讓全世界看到花蓮在地精采演出。徵選比賽辦法可上花蓮觀光資訊網查詢。

(中時 )